Proiettili lungo il Po, indagano i carabinieri

Quasi trecento persone controllate, circa duecento autovetture fermate, tre persone denunciate e un insolito ritrovamento lungo l’argine di Po a San Nazzaro, dove sono spuntate borse piene zeppe di proiettili: si tratta di più di 150 proiettili calibro 12 inesplosi, probabilmente abbandonati (o gettati) da un cacciatore, in una zona dove fra l’altro è vietata la caccia.

Questo il bilancio dei controlli messi in campo dai carabinieri nella Bassa Piacentina durante le giornate di venerdì, sabato e domenica. I servizi sono stati soprattutto di prevenzione e hanno compreso anche sopralluoghi per tentativi di furto, interventi per liti familiari e soprattutto controlli volti ad eliminare la piaga dello spaccio nelle campagne. Uno straniero è stato denunciato proprio per detenzione di droga, mentre due persone sono risultate positive all’alcoltest (un 50enne ed una 30enne) e di conseguenza hanno subito il ritiro della patente oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza.

