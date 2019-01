Furto sacrilego al cimitero di Orzinuovi, sparite tre statue

ORZINUOVI - Furto sacrilego al camposanto di Orzinuovi: una gang si è introdotta nel cimitero per trafugare tre statue pesanti oltre un quintale e alte quasi due metri. Sono raffigurazioni ottocentesche fatte in marmo di botticino, molto preziose. Indagano la polizia locale e i carabinieri. Tutte le piste sono aperte, dal furto su commissione alle ‘messe nere’. Sfortunatamente il cimitero maggiore della città è sprovvisto di telecamere, ma non si esclude che il gruppo possa essere stato ripreso dalle webcam di una delle tante aziende vicine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO