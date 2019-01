Scontro tra auto in via Mantova, feriti un 38enne e una 60enne

CREMONA - Scontro fra due auto, lunedì 14 gennaio poco dopo le otto e mezzo, nel tratto cittadino della via Mantova: nell’impatto, che è stato anche piuttosto violento, sono rimasti feriti un 38enne e una 60enne. L’uno e l’altra soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati all’ospedale Maggiore, a dispetto degli iniziali timori, quando l’equipaggio medico era uscito in regime di massima emergenza, hanno riportato lesioni non gravi. Cause e dinamica dell’incidente sono al vaglio.

