Comune, ripulita dai rifiuti area privata in via Stazione a Cavatigozzi

CREMONA - Un’area privata in via Stazione a Cavatigozzi è stata ripulita da rifiuti che vi erano accatastati. Grazie alla segnalazione che le Guardie Ecologiche Volontarie hanno fatto al Servizio Ambiente ed Ecologia e a Linea Gestioni, il Comune ha sollecitato la proprietà ad intervenire. Nei giorni scorsi sono stati così rimossi i rifiuti che si erano accumulati con il tempo, compresi anche quelli ingombranti. I proprietari hanno inoltre provveduto alla chiusura dell’area, prima liberamente accessibile, in modo che non si ripetano altri episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti. Il ripristino del decoro di questa area in via Stazione è avvenuta grazie all’importante lavoro di verifica svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie non solo a seguito di segnalazioni che pervengono ai competenti uffici comunali dai cittadini, ma anche attraverso il monitoraggio che loro stesse effettuano periodicamente sia in centro che in periferia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO