Patto tra Comune e Gruppo Seniores Banca Popolare

CREMONA - Promuovere la città attraverso il sostegno in occasione di eventi e nella fruizione di percorsi turistici e culturali. Questa la finalità del Patto di collaborazione tra il Comune di Cremona e il Gruppo Seniores Banca Popolare di Cremona “M.d.L. Giorgio Fouqué” sottoscritto lunedì 14 gennaio nella Sala Giunta di Palazzo Comunale. Presente l’assessore alla Rigenerazione urbana con delega al Turismo Barbara Manfredini, affiancata da Maurizia Quaglia, dirigente del Settore Cultura, Musei e City Branding, da Paola Milo, responsabile del Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica (Infopoint), e da Marina Spotti, funzionaria dell’Infopoint, il Patto di collaborazione è stato siglato dal sindaco Gianluca Galimberti in rappresentanza del Comune, e da Renato Bodini in qualità di Presidente dell’associazione Gruppo Seniores Banca Popolare di Cremona “M.d.L. Giorgio Fouqué”. Per il Gruppo Seniores è intervenuto anche il vice presidente Gianluigi Corini.

Nel patto vengono definite e disciplinate le modalità di collaborazione e le attività nelle quali si metteranno in gioco i volontari, innanzitutto l’accoglienza dei turisti e la distribuzioni di materiale informativo durante gli eventi che registrano presenze significative. Al Servizio Promozione e Accoglienza Turistica il compito di fornire all'Associazione un calendario degli appuntamenti in cui richiede la sua collaborazione e garantire la necessaria formazione ai volontari coinvolti. Dal canto suo il Gruppo Seniores si impegna a costruire ed attivare modalità per coinvolgere un adeguato numero di soci in questa iniziativa, a raccordarsi con le associazioni e i soggetti che operano nello stesso ambito, mantenendo uno stretto rapporto con il Servizio Promozione e Accoglienza Turistica del Comune.

Il Gruppo Seniores Banca Popolare di Cremona “M.d.L. Giorgio Fouqué” ha già iniziato a spendersi concretamente in attività a favore della promozione turistica cittadina a partire dallo scorso mese di novembre quando - in occasione della Festa del Torrone - ha iniziato a collaborare con la Diocesi per l'apertura domenicale di alcune chiese cittadine.