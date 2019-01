Troupe di 'Striscia la Notizia' per una giornata in città

CREMONA - Una troupe di Striscia la Notizia ha trascorso l'intera giornata di domenica 13 gennaio in città per realizzare le riprese di "Paesi e Paesaggi", la rubrica dedicata alle eccellenze e alle tipicità delle province italiane. Davide Rampello, conduttore della rubrica, è stato avvistato in mattinata in piazza del Comune, mentre nel pomeriggio fra le teche del Museo del Violino, strabiliato dalla bellezza e dalla fattura degli strumenti. La puntata cremonese, che dovrebbe essere messa in onda la sera di venerdì 25 gennaio all'interno del programma di Canale 5, è dedicata proprio alla liuteria. Quella di Striscia non è stata l'unica visita eccellente, perché nelle vie del centro in tanti hanno riconosciuto un altro viso notissimo della musica e della televisione, quello del maestro d'orchestra e compositore Giuseppe Vessicchio. Vessicchio ha raggiunto la troupe guidata dall'autore e regista di Striscia Massimo Tomagnini non per prendere parte alle riprese ma per effettuare un esperimento nella bottega del liutaio Lucchi sulla conducibilità del suono all'interno del legno.

