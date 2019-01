Fuori strada sulla via Mantova, in ospedale due 21enni

GADESCO PIEVE DELMONA - Attimi di paura per due giovani ragazzi di Vescovato che nella notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio, poco prima delle 2, sono usciti fuori strada lungo la via Mantova. I due sono stati trasportati in ospedale a Cremona in codice giallo. Le loro condizioni non sono gravi. Nonostante la dinamica sia ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, sembrerebbe che i due coetanei di 21 anni, a bordo di una Fiat Cinquecento, fossero diretti verso la città. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente, all’altezza di Cà de’ Mari, ha perso il controllo della macchina che si è ribaltata dalla scarpata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO