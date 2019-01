La trattoria Il Gabbiano ospita il 'set' di 4 Ristoranti

CORTE DE’ CORTESI - Lo chef Alessandro Borghese avrà confermato o ribaltato il risultato? Per questo bisognerà attendere ancora un po’, ma ciò che è certo è che già domenica 13 gennaio ha catturato l’attenzione di un paese intero. In mattinata, infatti, Borghese e la sua troupe hanno fatto tappa alla trattoria ‘Il Gabbiano’ di Corte de’ Cortesi per registrare la puntata del celebre programma televisivo ‘4 ristoranti’. Secondo quanto trapelato, sembra che in paese ci fossero anche gli ‘sfidanti’, ovvero i titolari degli altri ristoranti in gara per decretare la ‘miglior cucina di campagna’ del Cremonese. Tra i probabili candidati anche il Molino San Giuseppe di Soncino, l’agriturismo Breda de’ Bugni di Castelverde e l’Hostaria San Carlo di Colombare di Moscazzano, nel Cremasco. Per ora c’è massimo riserbo.

