Malore per intossicazione etilica, all'ospedale 14enne

PIZZIGHETTONE - Un quattordicenne trasportato in ospedale per intossicazione etilica. E’ accaduto sabato 12 gennaio a Pizzighettone e il ragazzino, dopo essersi sentito male, è stato soccorso da un equipaggio della Croce Verde di Castelleone e da un’auto medica del 118 di Lodi. In ambulanza, circa un’ora dopo, ha poi raggiunto il Maggiore di Cremona. Le sue condizioni non sono preoccupanti, ma ora inevitabilmente si aprono interrogativi su come l’adolescente si sia procurato le bevande alcoliche.

