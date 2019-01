Fuori strada nella notte, ferito 32enne di Cremona

CASALBUTTANO - Tragedia sfiorata lungo la Quinzanese: un 32enne di Cremona perde il controllo della sua Dacia Duster, si ribalta nel campo a lato della carreggiata e dopo una carambola di diversi metri termina la sua corsa in un canale irriguo. Auto distrutta, ma fortunatamente non si teme per l’incolumità del giovane che a causa del fuoristrada ha comunque riportato diverse contusioni, oltre che un taglio in testa. Tra Casalbuttano e San Martino sono così arrivati i sanitari del 118. L’uomo stava viaggiando da solo e l’episodio si è verificato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio, verso le due di notte.

