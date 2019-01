Lite tra automobilisti, preso l'aggressore di viale Po

CREMONA - La polizia locale ha individuato e denunciato per ‘rapina’, ‘lesioni’ e ‘minacce’ l’uomo che lo scorso 4 gennaio, dopo una lite per questioni viabilistiche, aveva prima inseguito in auto, travolto e ferito un 26enne per poi minacciarlo di morte con una chiave a croce e scappare [LEGGI]. Stando alle indagini, l’autore di quell’aggressione sarebbe un 30enne. I vigili lo hanno preso dopo una serie di appostamenti che ha consentito di individuare la sua macchina. Decisivo un particolare: aveva ancora il tergicristallo rotto.

