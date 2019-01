Emorragia cerebrale, muore il medico Sandy

CASTELVERDE - Vasto cordoglio per la morte di Cyril Jusu Sandy, scomparso improvvisamente a 52 anni. A causa di un’emorragia cerebrale, era stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, ma il quadro clinico è peggiorato in modo irreversibile. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra il personale e i vertici della fondazione Opera Pia Santissimo Redentore di Castelverde dove Sandy ricopriva il ruolo di medico di guardia nelle ore notturne. Un professionista che per anni ha lavorato, sempre come medico notturno anche a Cremona Solidale.

