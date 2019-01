Ladri di galline a Pontevico

PONTEVICO - Colpo insolito e un po’ retrò. Ladri in azione in cascina per rubare... delle galline. Il particolare episodio si è verificato nel territorio di Pontevico. Ma un furto simile sembra aver coinvolto anche un allevamento di Alfianello da dove, stando alle prime ricostruzioni, sembra siano spariti sia una dozzina di volatili che due mucche da latte. Rammarico e rabbia dei derubati: «Non è la prima volta e vorremmo che questa cosa finisse».

