“Quasi 5 milioni per i comuni medio-piccoli della provincia di Cremona"

“Grazie alla Legge di Bilancio da poco approvata dal Governo la provincia di Cremona beneficerà di quasi 5 milioni di euro destinati ai Comuni medio piccoli da spendere per lavori pubblici urgenti come il rifacimento di strade e la manutenzione di scuole”. Lo annunciano i parlamentari della Lega Claudia Gobbato, Silvana Comaroli e Simone Bossi.

“Si tratta di fondi - hanno spiegato ancora gli esponenti leghisti - subito spendibili per interventi necessari da mettere in cantiere nel brevissimo periodo”. “Soldi veri - hanno rimarcato - in tutta la nostra Provincia che daranno un grande sospiro di sollievo ai nostri sindaci, sempre più massacrati negli ultimi anni da politiche disastrose dei governi di sinistra”.

“Questo Governo, soprattutto grazie alla volontà della Lega - hanno detto ancora - ha radicalmente invertito la modalità di investimenti dei soldi pubblici: i governi di sinistra pensavo solamente ad accentrare i poteri e tenere a Roma i soldi, noi rimettiamo al centro gli enti locali decentrando le risorse”. “Per noi - hanno concluso i tre parlamentari - più i soldi sono vicini ai cittadini più è possibile effettuare una gestione attenta e controllata da parte del pubblico”.

L'ELENCO DEI COMUNI

Casalmaggiore 100.000 euro

Rivolta d’Adda 70.000

Soncino 70.000

Soresina 70.000

Spina d’Adda 70.000

Agnadello 50.000

Annicco 50.000

Bagnolo Cremasco 50.000

Capergnanica 50.000

Capralba 50.000

Casalbuttano ed Uniti 50.000

Chieve 50.000

Dovera 50.000

Gadesco Piave Delmona 50.000

Acquanegra Cremonese 40.000

Azzanello 40.000

Bonemerse 40.000

Bordolano 40.000

Calvatore 40.000

Camisano 40.000

Campagnola Cremasca 40.000

Cappella Cantone 40.000

Cappella Dè Picenardi 40.000

Casale Cremasco Vidolasco 40.000

Casaletto Ceredano 40.000

Casaletto di Sopra 40.000

Casaletto Vaprio 40.000

Casalmorano 40.000

Castel Gabbiano 40.000

Casteldidone 40.000

Castel Visconti 40.000

Cella Dati 40.000

Cicognolo 40.000

Cingia Dè Botti 40.000

Corte Dè Cortesi con Cignone 40.000

Corte Dè Frati 40.000

Credera Rubbiano 40.000

Cremosano 40.000

Crotta d’Adda 40.000

Cumignano sul Naviglio 40.000

Derovere 40.000

Fiesco 40.000

Formigara 40.000

Gabbioneta Binanuova 40.000

Genivolta 40.000

Gerre Dè Caprioli 40.000

Gombito 40.000

Grontardo 40.000

Grumello Cremonese 40.000

Isola Dovarese 40.000

Izano 40.000

Malagnino 40.000

Moscazzano 40.000

Motta Baluffi 40.000

Olmeneta 40.000

Paderno Ponchielli 40.000

Pescarolo ed Uniti 40.000

Pessina Cremonese 40.000

Pieranica 40.000

Pieve d’Olmi 40.000

Pieve San Giacomo 40.000

Pozzaglio ed Uniti 40.000

Quintano 40.000

Ricengo 40.000

Ripalta Arpina 40.000

Ripalta Guerini 40.000

Rivarolo del Re ed Uniti 40.000

Salvirola 40.000

San Daniele Po 40.000

San Giovanni in Croce 40.000

San Martino del Lago 40.000

Scandolara Ravara 40.000

Scandolara Ripa d’Oglio 40.000

Solarolo Raineiro 40.000

Spinadesco 40.000

Spineda 40.000

Stagno Lombardo 40.000

Ticengo 40.000

Torlino Vimercati 40.000

Tornata 40.000

Torricella del Pizzo 40.000

Trigolo 40.000

Volongo 40.000

Voltido 40.000

