Astrofili, l'intervento di Gianluca Galimberti

CREMONA - Il sindaco e professore di fisica Gianluca Galimberti, interviene, come relatore, presso l’Istituto per geometri Vacchelli nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate dal Gruppo Astrofili Cremonesi in occasione dell’Anno Internazionale della Tavola Periodica. L’intervento del sindaco, intitolato ‘Figli di una lunga storia di tecnica e scienza’, verte sulle grandi sfide che l’Europa, l’Italia e Cremona dovranno affrontare. Sfide ambientali, scientifiche e tecnologiche, di cultura e di visione di futuro. Galimberti analizza le questioni che la rivoluzione industriale ha posto all’Europa e che ancora restano sul tappeto e riflette sulle scelte da fare per sciogliere nodi non più rinviabili.