Si spaccia per venditore di enciclopedie, ma è un ladro

PIEVE D'OLMI - Si spaccia per un venditore di enciclopedie per vedere se in casa c’è qualcuno. Poi, appena l’anziana esce per andare dalla nipote che abita vicino entra in casa e la deruba. Ma il colpo non va come sperato perché l’80enne rincasa prima del previsto, si imbatte nel ladro, tanto che il malvivente deve abbandonare in fretta e furia l’abitazione con un bottino di poche decine di euro: 80, per la precisione, quelli trovati nel portafogli della vittima. Indagano i carabinieri.

