Secondo colpo in Comune, via gli incassi della casa dell’acqua

OLMENETA - Nuovo colpo in Comune. Utilizzando un cacciavite, ignoti hanno forzato la cassetta contenente il denaro versato dai cittadini per ricaricare le tessere della casa dell’acqua. Si sono impossessati del contenuto, per il momento stimato in alcune centinaia di euro, per darsi poi alla fuga: una volta raccolte anche le ultime monete i malviventi si sono così allontanati indisturbati dalla struttura comunale. Al di là del bottino, resta il rammarico per un episodio che sta ora iniziando a ripetersi con una frequenza preoccupante. Lo stesso medesimo furto, infatti, è stato messo a segno ad inizio dicembre [LEGGI]. Indagano i carabinieri.

