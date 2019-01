A Soncino il terzo ristorante, Borghese nella rocca

SONCINO - Dopo Breda de Bugni di Castelverde e il Gabbiano di Corte de Cortesi il terzo tassello della puntata di ‘4 Ristoranti’ ambientata nel Cremonese viene svelato: «Siamo a Soncino per girare una parte della trasmissione – ha confermato lo stesso Alessandro Borghese venerdì 11 gennaio in castello – ma il nome del ristorante non lo posso rivelare». Tanti i nomi in lizza: il più quotato, anche se i titolari per ora non confermano, è quello del Molino San Giuseppe dove decine di soncinesi hanno visto aggirarsi la troupe di Sky sia giovedì sera che venerdì mattina.

