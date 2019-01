Accolta in Comune la Console Generale della Repubblica di Corea a Milano

CREMONA - Il sindaco Gianluca Galimberti e la presidente del Consiglio comunale Simona Pasquali hanno accolto venerdì 11 gennaio in Comune Yoo Hye-ran, Console Generale della Repubblica della Corea del Sud a Milano. Una visita di cortesia, come si usa dire in questi casi, ma che è stata l’occasione per un proficuo scambio su vari temi, a partire dalla liuteria e dai rapporti che in questi anni sono intercorsi tra la nostra città e la Corea del Sud, in particolare con la città di Goryeong con la quale è stato sottoscritto un accordo per scambi culturali ed economici. La visita della rappresentante della Corea del Sud in Comune si è conclusa con uno scambio di doni: in particolare all’ospite è stato consegnato il catalogo della mostra su Janello Torriani. La Console Generale Yoo Hye-ran è giunta in visita a Cremona per incontrare gli alunni coreani che frequentano la Scuola Internazionale di Liuteria, dove si è recata come prima tappa. Dall’Istituto di via Colletta il trasferimento a Palazzo Comunale per incontrare i vertici dell’Amministrazione, infine visita al Museo del Violino.

