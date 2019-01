Lo chef Borghese a tavola e poi alla ricerca dei concorrenti

CASTELVERDE - Alessandro Borghese e il suo staff dei ‘4 Ristoranti’ si aggirano per la provincia, e come al solito suscitano tanta curiosità, ma soprattutto una domanda: quali saranno i locali che si sfideranno in tv, sulla ‘8’, a colpi di piatti tipici?

Vige il massimo riserbo, ma qualcosa trapela, due nomi almeno: l’agriturismo ‘Breda de’ Bugni’ di Castelverde, e il ristorate ‘Il Gabbiano’ di Corte de’ Cortesi, due cucine ben radicate e conosciute, e non solo a Cremona. Questi i ‘pettegolezzi’ nell’ambiente dei cuochi cremonesi. A dire il vero altri due locali sarebbero stati nella nota del famoso chef, il ‘relais Convento’ di Persico Dosimo, e ‘Ca’ Barbieri’ di Levata di Grontardo, ma i titolari dei noti locali smentiscono categoricamente.

