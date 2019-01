I lavori sono in ritardo, multa per Sport Management

CREMONA - Il progetto di ristrutturazione della piscina è in ritardo e il Comune sollecita Sport Management ad accelerare i tempi. Un pressing concretissimo: appellandosi alla nuova convenzione stilata col gestore, infatti, l’amministrazione ha messo in mora il gestore, comunicando l’applicazione della penalità di 300 euro per ogni giorno di ritardo. Lo ha reso noto l’assessore Mauro Platè nel rispondere alle interrogazioni scritte, presentate dai consiglieri Maria Vittoria Ceraso e Andrea Sozzi.

