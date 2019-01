Il parcheggio di Santa Tecla non sarà più gratuito

CREMONA - Il parcheggio di Santa Tecla in futuro non sarà più gratuito, ma potrebbe essere gestito da Aem con tariffe, almeno all’inizio, molto basse: meno di un euro all’ora. Il tema dei parcheggi resta ‘caldo’ per l’amministrazione e nella stessa seduta in cui il Comune ha confermato la volontà di resistere al ricorso di Saba — e quindi di dare ad Aem l’unica gestione di tutti i parcheggi e gestire un modo unico agevolazioni e tariffe — ha dato un ‘mandato esplorativo’ ad Aem per valutare la gestione futura del parcheggio di Santa Tecla (circa 80 posti in via Bissolati). Già di proprietà di Ats Valpadana, l’area è stata infatti ceduta ad un privato, Federico Zamboni, proprietario della farmacia e del polo medico di via Oglio. Ora il Comune si sta muovendo sia perché consapevole della posizione strategica dell’area anche in vista del nuovo campus a Santa Monica, sia perché, in una visione complessiva delle aree di sosta cittadine, dovrà rivedere il piano parcheggi (che risale al 2008) tenendo conto, da una parte, della necessità di maggiore rotazione e, dall’altra, della salvaguardia dei posti dei residenti.

