Spedizione punitiva, alla Campi convocato consiglio di istituto straordinario

CREMONA - I genitori del ragazzino pestato non hanno per il momento presentato denuncia: non l’hanno ancora fatto ma sarebbero intenzionati a farlo. Intanto, in attesa di sviluppi, emergono nuovi particolari su quanto accaduto mercoledì 9 gennaio di fronte alla media Campi: e sono tutti elementi che lasciano intendere come quella, con il 13enne come vittima, sia stata una vera e propria spedizione punitiva. A quanto pare originata da una fotografia e da un messaggio sgradito postato su Instagram e pianificata, al punto che alcuni della decina di bulli protagonisti del pestaggiosi sarebbero posizionati agli accessi delle vie circostanti l'istituto per bloccare eventuali vie di fuga. E avrebbero poi affrontato lo studente senza timore alcuno, incuranti della presenza di adulti. Insomma, da qualunque parte la si voglia osservare, una vicenda grave. Molto grave. Non a caso, con i genitori comprensibilmente sempre più preoccupati, è stato convocato per giovedì 10 gennaio alle 18 un consiglio di istituto straordinario.

