Palloncino con letterina da Como, pastelli in dono alla bimba

CASALBUTTANO - Dal cielo arriva una richiesta speciale e le persone di Casalbuttano rispondono. Una busta di un inconfondibile colore rosso legata ad un palloncino è infatti stata trovata da alcuni cittadini che stavano passeggiando nel verde lungo la pista ciclabile del paese della Norma.

A scrivere la letterina era stata una bimba che frequenta l’asilo di Bindella, a Como. E così il gruppo di casalbuttanesi si è subito mobilitato per poter esaudire almeno uno dei desideri. Inviandole proprio in questi giorni, complice la riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, pennarelli e pastelli per colorare e degli album da disegno.

