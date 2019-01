Congiuntivite: «Contagio sotto controllo»

TRIGOLO - Dopo la preoccupazione espressa da più parti, la ‘Milanesi-Frosi’ esce allo scoperto e fa chiarezza sul contagio di congiuntivite avvenuto all’interno della casa di riposo. Il picco sembrerebbe alle spalle e la situazione si sta via via normalizzando.

«Ad oggi – spiega il direttore sanitario Maurizio Pacchioni – un solo ospite è ancora in terapia, e in generale il fenomeno appare in regressione. Nessun reparto è più isolato, ma il livello di guardia rimane alto: la profilassi continuerà per altri due mesi, sempre che nel frattempo non insorgano nuovi casi».

