I dati 2018: 700 incidenti, 19 mila contravvenzioni, controlli preventivi, formazione nelle scuole

CREMONA - La Sezione Polizia Stradale di Cremona ha reso noti i dati dell’attività svolta nel corso dell’anno 2018. L’obiettivo fondamentale rimane quello di ridurre gli incidenti stradali, le cui cause sono principalmente la velocità elevata, l’uso e l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, le distrazioni alla guida.

Il Comando di via Massarotti, con la collaborazione dei Distaccamenti di Crema, Casalmaggiore e Pizzighettone, ha predisposto 4.436 pattuglie in servizio di vigilanza stradale, di cui 2.658 lungo la tratta autostradale della A/21 e 1.778 lungo le principali strade statali e provinciali del territorio cremonese. Tali servizi hanno fatto sì che venissero elevate 18.906 contravvenzioni al Codice della Strada, con 319 contestazioni per l’uso dei telefoni cellulari e 807 contestazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Ad integrazione dei consueti servizi, su precise disposizioni del Servizio Polizia Stradale, gli agenti hanno effettuato specifici dispositivi di controllo mirati alla prevenzione ed alla repressione delle condotte più pericolose, come la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, che si sono svolti principalmente durante le ore notturne dei fine settimana, anche mediante l’utilizzo delle apparecchiature Alcol Test e Drug Test, ritirando 301 patenti per guida in stato di ebbrezza e 27 per uso di sostanze stupefacenti.

Sono stati effettuati numerosi servizi di controllo ai mezzi pesanti, articolati secondo il modello dell’ “Operazione alto impatto”. Particolare attenzione è stata dedicata ai veicoli che trasportano merci pericolose e ai trasporti eccezionali. Numerosi anche i servizi di controllo ai mezzi pesanti che trasportano animali vivi e sostanze alimentari, svolti in collaborazione con il personale del Servizio Veterinario dell’ATS Valpadana.

Gli esiti dei controlli all’autotrasporto sono stati estremamente positivi: 1.310 infrazioni alle norme inerenti i tempi di guida e di riposo degli autisti; 58 alterazioni agli strumenti cronotachigrafici, 22 persone deferite all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sancite dall’art.437 del Codice Penale.

Sono stati incrementati i controlli preventivi nei confronti dei pullman adibiti al trasporto degli studenti in occasione di visite didattiche o gite studentesche; le pattuglie della Polizia Stradale cremonese hanno infatti verificato la regolarità di 42 mezzi, delle dotazioni di sicurezza e delle documentazioni richieste dalla legge.

L’attività infortunistica ha registrato un numero totale di incidenti stradali pari a 707, di cui 19 con esito mortale, 380 di incidenti con feriti e 308 di incidenti con soli danni a cose. Le persone decedute sono state complessivamente 19, mentre i feriti sono stati 520, con un lieve incremento rispetto all’anno precedente. Per i rilievi dei sinistri stradali è stata impiegata la nuova apparecchiatura in uso alla Polizia Stradale, denominata Top Crash, che utilizza una avanzata tecnologia per la ricostruzione della scena e della dinamica dell’incidente, basata sulla geolocalizzazione dei punti di interesse per il rilievo.

La squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polstrada di Cremona, con la collaborazione dei Distaccamenti di Crema, Casalmaggiore e Pizzighettone, nel corso delle indagini condotte, ha effettuato 7 arresti e 274 denunce in stato di libertà; ha inoltre controllato 63 esercizi pubblici del territorio provinciale.

La Polizia Stradale di Cremona è stata impegnata anche in servizi presso altre città, soprattutto in occasione di calamità naturali o situazioni di particolare gravità, collaborando con i Comandi di quei territori nella gestione delle emergenze. Infatti sia il Dirigente Vice Questore Federica Deledda che numerosi operatori in servizio alla Sezione ed ai Distaccamenti, sono stati aggregati presso la città di Genova, a seguito del crollo del Ponte Morandi e delle conseguenti problematiche relative alla circolazione stradale e al soccorso alle persone.

Non è stata tralasciata l’attività di prevenzione e di formazione nei confronti degli alunni delle scuole della provincia di Cremona. Infatti bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di ogni ordine e grado, sono stati destinatari di numerose iniziative curate dal Comandante Federica Deledda e da altro personale appositamente formato, che mira a sensibilizzare i prossimi utenti della strada in materia di sicurezza e di autotutela. Complessivamente l’iniziativa ha permesso di raggiungere 19 plessi scolastici per un totale di circa 630 allievi.

Nell’ambito dei corsi di recupero destinati a coloro che hanno subito il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, organizzati dalla l’AST Servizio Tossicodipendenze di Cremona, gli agenti della Polizia Stradale hanno incontrato circa 300 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO