Cappa di smog in tutta la Lombardia, in città Pm 10 da cinque giorni sopra la soglia

CREMONA - Dai dati trasmessi mercoledì 9 gennaio da ARPA Lombardia, nella provincia di Cremona è stato rilevato che martedì 8 è avvenuto il quinto superamento consecutivo della soglia limite del PM10 (50 microgrammi/m3). In base ai dati rilevati e riferiti alla giornata di martedì 8 gennaio, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia è infatti di 82,5. Per quanto riguarda la città i dati rilevati sono i seguenti: Fatebenefratelli 81, Cadorna 93, per una media di 87 microgrammi/m3. E’ necessario comunque attendere, come disposto dalla normativa regionale, la giornata di giovedì 10 (giorno di controllo) per valutare l'attivazione delle misure temporanee di primo livello dalla giornata di venerdì 11 gennaio salvo indicazioni anticipate direttamente da Regione Lombardia.

Il Comune di Cremona invita i cittadini ad attuare comportamenti virtuosi, quali limitare gli spostamenti con mezzi privati e laddove possibile viste le temperature rigide di limitare l'accessione prolungata degli impianti termici. Nel frattempo prosegue la diffusione tramite web, nei luoghi pubblici e in quelli di maggiore frequentazione delle informazioni sull’importanza della qualità dell’aria per la nostra salute e l’ambiente e sulle misure introdotte dalla legge regionale per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dal canto suo l'assessore all'Ambiente Alessia Manfredini, considerato l’alto tasso di inquinanti presente in tutta la Lombardia, auspica la convocazione in tempi rapidi del tavolo aria in Regione per fare il punto sulle azioni previste dal relativo protocollo.

