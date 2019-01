Pernigotti. Il nodo è il marchio, Sperlari ora è più lontana

CREMONA - Un rinvio al 5 febbraio 2019 con la proprietà del gruppo turco Toksoz che sembra intenzionata a non voler cedere il marchio Pernigotti, a cui è interessata la Sperlari. E’ questo il bilancio del tavolo di oggi, martedì 8 gennaio 2019, al ministero del Lavoro sul destino dell’azienda di Novi Ligure e dei suoi 100 lavoratori. Un esito che l’azienda dolciaria di via Milano per il momento preferisce non commentare.

«I rappresentanti dell’azienda — ha dichiarato Mauro Macchiesi, segretario nazionale Flai Cgil — hanno continuato a tenere un atteggiamento di chiusura su qualsiasi ipotesi di vendita del marchio, in spregio alle posizioni del governo, delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni locali e soprattutto dei lavoratori di Pernigotti di Novi Ligure, proponendo contratti di fornitura a terzi e la vendita dei macchinari dello stabilimento senza nessun patto sociale di accompagno con ammortizzatori sociali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO