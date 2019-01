Perde il controllo dell'auto e danneggia tre vetture parcheggiate

CREMONA - Alle ore 8,20 di martedì 8 gennaio, in via Manini 13 a Cremona, un ventenne ha perso il controllo della sua Toyota Aygo e ha urtato due auto in sosta, una delle quali è stata sbalzata in avanti finendo a colpire una terza vettura. Il conducente della Toyota non ha riportato ferite. Rimangono i gravi danni ai veicoli.

