‘Boom’ di imprese, più 9,4% in tre anni

CREMONA - Dopo i pranzi di Natale, i cenoni di Capodanno e i dolci della Befana, si torna in forma. Sono quasi 12mila le imprese attive nel settore del benessere e fitness in Lombardia nel 2018, in crescita del 2% in un anno e del 7,2% in tre, per un giro d’affari di cinque miliardi di euro all’anno.

Pesano un sesto di tutte le imprese attive in Italia nel comparto (70mila, più 5,3 per cento, con un business di oltre 9 miliardi) grazie anche alla presenza tra le prime dieci province italiane di tre lombarde: Milano con 3.848 imprese, il 5,4 per cento nazionale, al secondo posto per attività dopo Roma ma prima per giro d’affari (circa tre miliardi di euro) e per numero di addetti (oltre 19 mila). Brescia è sesta con 1.535 imprese (più 5,1 per cento in tre anni) e Bergamo settima con 1.357 (più 7,2 per cento).

I dati emergono da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi. Dopo Milano, prima in regione, vengono Brescia per imprese (1.535) e Monza Brianza per addetti (10mila). Superano le mille attività anche Bergamo e Varese, sono circa 900 a Monza e 600 a Pavia e Como. In forte crescita Cremona e Lecco (più 9 per cento). E con un totale di 430, la provincia di Cremona fa registrare l’incremento percentuale più alto in regione su base triennale (più 9,4 per cento, come Lecco) e il secondo su base annuale (più 3,4 per cento).

