Scontro e fuga, annicchese individuato e denunciato

SORESINA - Coinvolto in un incidente d’auto con un suo compaesano, abbandona la scena dello schianto senza attendere l’arrivo del 118 e delle forze dell’ordine. Rintracciato e identificato, nelle prossime ore si vedrà formalizzare dalla polizia locale la denuncia per omissione di soccorso. L’episodio si è verificato sabato 5 gennaio a Soresina, all’angolo tra via Foscolo e via Bertelli, ma i protagonisti della vicenda risiedono entrambi ad Annicco. Il più anziano dei due, un 70enne, è finito in ospedale a Crema con ferite fortunatamente non gravi; l’altro, uno straniero da molti anni domiciliato in paese, si è invece allontanato, apparentemente senza curarsi delle condizioni del pensionato.

