Conca di Isola a rilento: il turismo è fermo al 4%

MONTICELLI - E’ costata 47 milioni di euro ma per il momento non ha incrementato la navigazione fluviale quanto si sperava: nei primi sei mesi di funzionamento dalle porte vinciane della nuova conca di Isola Serafini sono transitate solo 201 imbarcazioni. Una media di 8 a settimana, la prima il 21 giugno e l’ultima il 30 dicembre.

Se è vero che sicuramente c’è stato un notevole incremento rispetto al passato, così come lo è il fatto che si tratta di un bilancio prematuro, è altrettanto innegabile il temporaneo ‘flop’ per quanto riguarda il turismo: solo il 4% delle imbarcazioni transitate erano di tipo turistico e hanno trasportato in totale 44 passeggeri, per il resto si è trattato di imbarcazioni da lavoro (4%) e da diporto (92%). Va precisato che anche in questa ultima categoria possono rientrare iniziative di tipo turistico, basti pensare ai tour organizzati nelle scorse settimane a bordo di piccoli motoscafi, o ai gruppi di pescatori sportivi.

Complessivamente le concate, che durano in media dai 30 ai 40 minuti, sono state 144: alcune hanno interessato più barche contemporaneamente. Le persone transitate nel canale, escludendo la giornata inaugurale del 23 marzo 2018, sono state 531. Il 56% di esse arrivavano da monte ed erano dirette a valle, il 44% ha invece effettuato il percorso inverso. I passaggi sono stati concentrati nei giorni feriali (54%) e le comitive di canoisti arrivate da più lontano sono state quelle tedesche e svizzere.

