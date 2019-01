Scontro in tangenziale tra macchina e autoarticolato

CREMONA - Incidente senza gravi conseguenze per i guidatori, ma con molti danni ai mezzi, alle 9 di lunedì 7 gennaio in via Eridano: un'autovettura Ford Kuga è uscita dall'area del distributore di carburanti e si è immessa nella corsia di servizio mentre stava transitando un autoarticolato DAF. Tra i due veicoli è stato inevitabile un urto che ha causato gravissimi danni alla Ford, che ha terminato la propria corsa contro un palo della segnaletica. Rilievi e viabilità della polizia locale.

