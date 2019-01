Addio a Fermo Ruggeri, storico titolare del Centrale

CREMONA - Un altro 'pezzo' della storia della città che se ne va. E' morto in ospedale, dove era ricoverato da qualche giorno, Fermo Ruggeri, storico titolare del ristorante Centrale, gestito per anni con la sorella Flora. Nel 2017 aveva passato il testimone del locale alla nipote Franca Marelli. Seppur malato da tempo, le sue condizioni non sembravano particolarmente gravi; ma nelle ultime ore si è verificato l'aggravamento che ne ha portato alla morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO