Lotteria Italia, a Cremona premio da 25mila euro

CREMONA - Lombardia protagonista con i premi di terza categoria della Lotteria Italia: in regione, sono stati venduti ben 30 biglietti vincenti da 25mila euro ciascuno e uno è stato venduto a Cremona. Secondo il Lazio con 27 tagliandi da 25mila euro. Sul podio dei premi di terza categoria sale anche la Campania - già al top grazie ai primi tre premi - con 19 tagliandi vincenti di terza fascia. In Veneto i tagliandi da 25mila euro sono 11, in Piemonte - dove è finito anche il quarto premio - sono 10 quelli di terza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO