Turismo, è boom di visitatori: nel 2018 diecimila in più

CREMONA - Diecimila contatti in più rispetto all’anno scorso: questo è il dato con cui si è chiuso il 2018 per quanto riguarda gli accessi all’ufficio di promozione turistica, sotto i portici del Comune. Se è pur vero che sono dati che non coprono la totalità dei visitatori in città — non tutti passano dall’ex Apt in tempi di gite e turismo ‘fai da te’ — è pur interessante come dato, perché — soprattutto per gli stranieri — racconta di chi viene a Cremona nel corso dell’anno. Gli accessi all’ufficio di promozione turistica premiano il modello di città accogliente. L’assessore Barbara Manfredini: «Presenze raddoppiate nei mesi di aprile, luglio e agosto».

