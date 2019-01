Casse per animali in golena, indaga l'Arma

SAN DANIELE PO - Indagini in corso sugli insoliti ‘rifiuti’ ritrovati pochi giorni fa in golena, fra la sponda cremonese e Stagno di Roccabianca, ma già sotto la competenza parmense, dal sindaco di San Daniele Davide Persico. Oltre ad un sacco contenente addobbi da albero di Natale, che il primo cittadino ha prontamente rimosso e portato in discarica, c’erano quattro casse da trasporto animali: «Le avevo già notate in lontananza e dunque sono lì da almeno dieci giorni – spiega Persico –. La cosa strana è che si tratta di casse usate solitamente per i ripopolamenti, ognuna può contenere due animali, suppongo lepri, e di solito vengono poi rimosse. Lasciarle lì significa trasformarle in un punto di scarico e infatti sono già piene di rifiuti». Nelle prossime ore i carabinieri tenteranno di risalire alla provenienza, visto che ogni ripopolamento è registrato. Ma non si può neppure escludere che le casse siano arrivate sugli spiaggioni in altro modo.

