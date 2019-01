Cordoglio per la morte di 'Tizzi' Clerici

ACQUANEGRA - Domenica di Epifania velata di grande tristezza per la morte improvvisa di Tiziano Clerici, 37 anni soltanto, impiegato alla Croce Verde di Cremona come soccorritore. Il suo cuore si è fermato all’improvviso nella notte tra sabato 5 e domenica 6 nella casa in cui abitava con i genitori Raffaele e Angela in via Libertà a Fengo.

Allertati i soccorsi, un’automedica e l’ambulanza del 118 hanno raggiunto in pochi minuti l’abitazione, con i sanitari che hanno fatto di tutto per rianimare il giovane, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Persona solare e ricca di grande ironia, con l’eterno sorriso stampato sul volto, ‘Tizzy’, come lo chiamavano i colleghi della Croce Verde era molto innamorato del suo lavoro e grazie alla sua simpatia e generosità aveva tantissimi amici.

Su facebook in queste ore si moltiplicano le manifestazioni di affetto e i ricordi dei momenti spensierati passati con lui, ‘di quell’anima splendida che ora partirà con nuovi equipaggi’. Lunedì 7 l'ultimo saluto.

