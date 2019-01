Fuga di monossido, una donna intossicata

GRUMELLO - Fuga di monossido e una donna del 1947 resta intossicata. In paese, intorno alle 11 di domenica 6 gennaio, sono arrivati vigili del fuoco e sanitari. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente il marito sta bene: l'uomo non è rimasto intossicato.

