Il debutto dei saldi, prime ore a doppia velocità

CREMONA - Andamento lento, ma con brio: così si può sintetizzare la prima giornata dei saldi, iniziati oggi, sabato 5 gennaio 2019. Più faticosi in centro città, senza dubbio più vivaci al Cremona Po: questione di tempi e di freddo pungente. Eppure i saldi rimangono i saldi: «In tanta confusione, sono un appuntamento atteso, li si aspetta, sono un punto fisso sia per chi opera nel commercio che per i clienti — spiega Daniela Romani della Chicco —. La partenza è buona, magari un po’ lenta, ma pian piano si spera che il flusso si intensifichi. Credo che sia necessario avere fiducia. Il 30 per cento del fatturato annuo è dato dai saldi».

Il clima nella Galleria del CremonaPo è — in tutti i sensi — più caloroso. Michele Valcarenghi, di Celio, chiede di fare la foto con lo staff e racconta: «Abbiamo fidelizzato la nostra clientela che arriva da noi a colpo sicuro. Il flusso è stato costante per tutto il giorno, con picchi nel cuore del pomeriggio».

