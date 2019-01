Senza patente ma guida, verbale da 5mila euro

CREMONA - Aveva appena finito di lavorare in un cantiere di Cremona e stava rientrando a Milano alla guida di una monovolume mezza ammaccata. Eppure, l’automobilista, un egiziano di 34 anni, non ha mai conseguito la patente. Al suo fianco viaggiava un connazionale di 23 anni, lui clandestino, lavoratore in nero in quello stesso cantiere.

