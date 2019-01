Materiale didattico, vestiti e generi alimentari: doni ai bambini nepalesi

PERSICO DOSIMO - Entro la fine di febbraio saranno ultimati i lavori per la nuova scuola di Nuwakot, in Nepal, realizzata grazie all’associazione ‘Passodopopasso’ e alla generosità dei cremonesi. Ma in attesa dell’inaugurazione ufficiale, prevista nel mese di aprile quando partirà per il Nepal una nutrita delegazione locale, l’associazione con sede in via Repubblica e presieduta da Giorgio Pieri ha già consegnato ai bambini di Nuwakot materiale didattico, vestiti e generi alimentari acquistati grazie ai fondi raccolti nel corso di varie iniziative organizzate a Cremona e ad Alessandria. A portare i doni è stato a fine 2018 proprio Pieri, mentre il referente locale Salvatore Belluardo partirà prossimamente: «Attualmente sono 190 i bambini iscritti alla scuola di Nuwakot, ci saranno cinque classi delle elementari e tre delle medie. Vorremmo riuscire anche a pagare un’insegnante di inglese per i bambini. Le idee e i progetti futuri sono tanti, ma andremo avanti passo dopo passo come dice il nome dell’associazione». E intanto vanno avanti anche le iniziative di sostegno in loco: presto a Cremona sarà organizzato un concerto che coinvolgerà anche la banda e la scuola di Alessandria.

