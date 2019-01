La Lega: "E' Zagni il nostro anti-Galimberti"

CREMONA - Al termine di un confronto iniziato alle 21 di venerdì 4 gennaio e terminato poco prima delle 23, il direttivo cittadino della Lega riunito nella sede di via Araldi Erizzo ha indicato come candidato sindaco Alessandro Zagni. Stando a quanto filtra, quello del commercialista 40enne, ex assessore alla sicurezza della giunta Perri, è stato il solo nome. Proposto dai vertici locali al tavolo del segretario Pietro Burgazzi. Ora la proposta, prima di diventare candidatura ufficiale del Carroccio, dovrà passare il vaglio della segreteria provinciale. Per poi magari diventare il nome condiviso del centrodestra unito. Contro Galimberti.

