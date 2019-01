Discarica selvaggia,: rifiuti e persino un gommone

GENIVOLTA - Prima ci si limitava a raccogliere plastica, cartacce, al massimo qualche mobile sparso qua e là. Ma a Genivolta l’inciviltà è salita di livello e ai cantonieri comunali, nei giorni scorsi, è toccato recuperare centinaia di metri di guaine per cavi elettrici buttate in una scarpata e, addirittura, un gommone abbandonato in un bosco.

Ritrovamenti che hanno mandato su tutte le furie il sindaco Giampaolo Lazzari: «Ci toccherà ripulire e spendere soldi, se qualcuno ha visto parli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO