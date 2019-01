Passa il 'gigante', gente in strada

ROBECCO - In viaggio dall’Oglio fino all’Oriente: un trasporto eccezionale di un macchinario da 420 tonnellate ha tenuto con il fiato sospeso due paesi. Nella tarda serata di giovedì 3 un convoglio composto da due rimorchi snodabili e della lunghezza di 67 metri ha infatti attraversato i centri abitati di Robecco e Pontevico, suscitando interesse e curiosità tra i cittadini. Enorme il carico partito il 20 dicembre da Terno d’Isola (Bergamo) e destinato in Asia: un condensatore di carbammato, ovvero uno scambiatore di calore per un’industria chimica e di fertilizzanti, lungo 28 metri. Nonostante l’enorme mole e la difficoltà dell’operazione tutto è andato per il meglio. Intere famiglie si sono riversate in strada per ammirare il passaggio dell’enorme tir. Il particolare episodio resterà a lungo nella memoria delle due comunità. Anche se presto le cose potrebbero cambiare: sta infatti procedendo in maniera spedita l’iter relativo alla realizzazione della tangenziale tra Robecco e Pontevico. Opera, che prevede la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Oglio, che una volta conclusa devierà l’intero traffico pesante fuori dai due centri abitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO