Principesse in pediatria per portare doni ai bambini ricoverati

CREMONA - Giovedì 3 gennaio, presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Cremona, si è concluso il progetto del Quartiere Po - Comitato Q10 “Partecipa anche tu. Regala un dono o materiale didattico per la Pediatria”.

Un gruppo di 'Principesse Disney' ha fatto visita ai bambini ricoverati consegnando loro i doni raccolti dal quartiere Po di Cremona. Libri, giocattoli e materiale per la scuola regalati da privati cittadini e negozianti, come le piccole Martina, Eva e Anna che hanno personalmente portato i doni per i loro coetanei. L’iniziativa è inoltre stata possibile grazie alla collaborazione preziosa di PosainOpera Company e dei volontari ABIO di Cremona. Un momento di piacevole socializzazione per iniziare l’anno con allegria ed entusiasmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO