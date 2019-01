ASSt, nuovo punto prelievi in città

CREMONA - Nuovo traguardo per l’ASST di Cremona. In nome dell’integrazione ospedale – territorio, da lunedì 7 gennaio parte l’attività del punto prelievi in via Bonomelli 81 a Cremona, dove sarà possibile fare accettazione diretta, effettuare il prelievo, pagare la prestazione e ritirare il referto. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle 9.30.

Inserito nel contesto urbano e di facile accesso, il nuovo punto prelievi si trova all’interno del Poliambulatorio Specialistico “Cremona Welfare”, ubicato nella sede del “Civico 81 che ospita altri servizi al cittadino:

sportello dedicato alle persone anziane fragili e alle famiglie

aule attrezzate e una sala meeting aperta alla città

un bar e ristorante

mercato di frutta e verdura biologica a km 0

agenzia per i percorsi di inserimento lavorativo

una comunità per giovani che lavora con i servizi di salute mentale del territorio

L’apertura del punto prelievi di via Bonomelli 81 a Cremona è parte di un progetto più ampio di integrazione ospedale e territorio e prevede la realizzazione di altri due nuovi punti prelievi: uno in via Ticino (zona Po) e uno presso il Poliambulatorio Med di Gadesco. Un progetto, questo a misura di paziente.

