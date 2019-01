Barista aggredita, i carabinieri arrestano cliente ubriaco

PIZZIGHETTONE - Nei giorni scorsi i carabinieri hanno tratto in arresto per i reati di "resistenza a pubblico ufficiale", "lesioni aggravate" e "danneggiamento", H.H., nato in Marocco classe 1977, residente a Pizzighettone, operaio.

L'uomo, in stato di ebrezza, ha aggredito la barista 34enne del 'Golden bar' perché si rifiutava di somministrargli altre bevande alcoliche avendo notato che era palesemente ubriaco. H.H., dopo aver offeso la donna, ha cercato di colpirla. In difesa della donna è intervenuto un carabinieri in libero dal servizio che ha cercato di calmare l'uomo. Ne è nata una colluttazione: per il carabinieri lesioni guaribili in 7 giorni. H.H. è stato arrestato e trattenuto sino al rito direttissimo nel corso del quale è stato convalidato l’arresto. Applicata all'uomo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Pizzighettone.

