Bergamino resta senza lavoro, ubriaco aggredisce sanitari e carabinieri

CASTELVERDE - Bergamino rimane senza lavoro, ma insiste per ottenere dall’ex datore di lavoro un posto dove dormire. Accompagnato all’ospedale perché agitato e ubriaco aggredisce i sanitari e i carabinieri giunti sul posto per calmarlo.

L'episodio è avvenuto mercoledì 2 gennaio. I carabinieri del Norm di Cremona hanno arrestato per i reati di "resistenza a pubblico ufficiale, lesioni" - e contestualmente denunciato per "interruzione di pubblico servizio", L.M., nato in Senegal classe 1993, residente a Massa. Il 26enne lavorava presso un’azienda agricola di Castelverde. Dopo il licenziamento ne è nata una lite con il datore di lavoro anche per il suo stato alterato dall'alcol. Nella mattina di venerdì 4 il processo per direttissima.

