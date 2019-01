Droga killer, 44enne morto di overdose

CREMONA - Un 44enne è morto nel pomeriggio di giovedì 3 gennaio dopo essersi sentito male in zona stazione: vani i soccorsi praticati dal 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore, dove è deceduto e dove, dopo gli accertamenti clinici del caso, si sarebbe individuata in una overdose da eroina la causa delle tragedia. Del caso si sta occupando la polizia, nello specifico gli specialisti della squadra mobile. Mancano al momento informazioni ufficiali ma, stando a quanto si apprende, gli investigatori avrebbero già individuato chi avrebbe ceduto la dose killer. Sarebbe stato denunciato per 'morte in conseguenza di un altro reato'.

